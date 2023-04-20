Реалист Банк запустил акцию «Весенний бонус»

В период с 20 апреля по 12 мая 2023 года включительно клиенты банка смогут переоформить закончившийся вклад и открыть вклад «Актуальный» с доходностью + 0,5% годовых к ставке.

Доходность по вкладу «Актуальный» на время проведения акции «Весенний бонус» составит от 8,2 до 8,5% годовых в зависимости от срока размещения.

Минимальная сумма размещения составляет 100 тысяч, максимальная – 3 млн рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет.

Пополнение и снятие не предусмотрены. Срок размещения вклада 181 или 370 дней.

Подробнее с тарифами и условиями вклада можно ознакомиться на сайте.