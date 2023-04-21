Новости

«Цифра банк» запускает открытие счетов в дирхамах ОАЭ и переводы долларов США и евро в банки Азербайджана

С 21 апреля «Цифра банк»* запускает новые опции для своих клиентов: открытие счета в дирхамах ОАЭ (AED), а также денежные переводы долларов США и евро во все банки Азербайджана.

Открыть текущий счет в дирхамах ОАЭ можно бесплатно для каждого тарифа обслуживания физических лиц в «Цифра банк».

Денежные переводы долларов США и евро во все банки Азербайджана осуществляются с комиссией 1,5% от суммы перевода, минимальная сумма – 100 долларов США (эквивалент в валюте перевода).

Подробнее обо всех условиях тарифов обслуживания физических лиц «Цифра банка – здесь.

*«Цифра банк» - коммерческое обозначение ООО «ФФИН Банк» (Банк «Фридом Финанс»).


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
Новый проект РСХБ кратно увеличил поток агротуристов на фермы
«Необходимо продвигать позитивный статус эко-курорта». Глава Агентства по туризму Иркутской области – о приоритетах
Число кемпингов и глэмпингов в России растет
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес