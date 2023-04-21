«Цифра банк» запускает открытие счетов в дирхамах ОАЭ и переводы долларов США и евро в банки Азербайджана

С 21 апреля «Цифра банк»* запускает новые опции для своих клиентов: открытие счета в дирхамах ОАЭ (AED), а также денежные переводы долларов США и евро во все банки Азербайджана.

Открыть текущий счет в дирхамах ОАЭ можно бесплатно для каждого тарифа обслуживания физических лиц в «Цифра банк».

Денежные переводы долларов США и евро во все банки Азербайджана осуществляются с комиссией 1,5% от суммы перевода, минимальная сумма – 100 долларов США (эквивалент в валюте перевода).

Подробнее обо всех условиях тарифов обслуживания физических лиц «Цифра банка – здесь.

*«Цифра банк» - коммерческое обозначение ООО «ФФИН Банк» (Банк «Фридом Финанс»).