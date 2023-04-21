Фермерские продукты теперь можно заказать с доставкой к поезду

В рамках пилотного проекта продукция одного из фермерских хозяйств, размещенная на маркетплейсе РСХБ Свое Родное, теперь доступна для заказа через сервис АО «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК»), который позволяет пассажирам поездов дальнего следования сделать заказ доставки еды к поезду. Это даст возможность путешественникам, проезжающим в поездах дальнего следования через станцию Челябинск-Главный, получить качественные и свежие продукты фермерского хозяйства, не покидая поезд.

Фермерская продукция набирает популярность в России, но, чтобы ее приобрести, зачастую необходимо искать специальные точки продаж или ждать заказ, что при современном ритме жизни не всегда возможно. Россельхозбанк в целях оптимизации процесса покупки фермерских продуктов присоединился к сервису АО «ФПК» «Доставка еды к поезду»: теперь пассажиры поездов дальнего следования смогут заказать фермерскую продукцию на сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Доставка фермерской продукции к поезду во время стоянки организуется через сервис АО «ФПК» впервые. Пассажиры смогут делать заказ на сайте ОАО «РЖД» или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». В рамках развития пилотного проекта пассажиры поездов дальнего следования смогут выбрать любую нескоропортящуюся продукцию ферм, зарегистрированных на платформе Свое Родное Россельхозбанка и оформить заказ с доставкой к станциям, где предусмотрена остановка поезда не менее 10 минут. Сделать это можно будет во время оформления и после бронирования билета. Услуга доставки фермерской продукции доступна в поездах, следующих через станцию Челябинск Главный (г. Челябинск), являющуюся узловой опорной железнодорожной станцией Южно-Уральской железной дороги. В будущем планируется масштабирование доставки фермерской продукции на всех направлениях движения поездов формирования АО «ФПК».

«Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК») запустила сервис по доставке еды из кафе и ресторанов к поездам дальнего следования в 2019 году. На сегодняшний момент можно оформить заказ из 88 предприятий общественного питания в 62 населенных пунктах России. Расширение ассортиментной линейки сервиса за счет фермерской продукции диверсифицирует возможности приобретения еды и качественных продуктов питания от российских фермеров и поможет развитию малого и среднего предпринимательства в сфере «АПК», - отметили в АО «ФПК».

«Заказ и доставка фермерской продукции к поезду – важный шаг в поддержке малого и среднего фермерства и развития АПК России. Это увеличит лояльность россиян к фермерской продукции, а также позволит пассажирам получать свежие фермерские продукты, не сходя с поезда, а для фермеров предоставит возможность познакомить россиян со своей продукцией и расширить клиентскую базу, – заключила Руководитель Центра развития цифровых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.