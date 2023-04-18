Россельхозбанк открывает прием заявок на получение именной стипендии

Россельхозбанк открывает конкурс на получение именной стипендии в 2023/2024 учебном году для учащихся технических специальностей ведущих вузов страны. Ежегодно конкурс проводится среди студентов ведущих вузов страны, обучающихся на технических факультетах и специальностях, имеющих прикладное значение для ИТ и АПК.

Стипендиальный конкурс даст студентам возможность применить свои знания на практике и внести вклад в цифровую трансформацию сельского хозяйства, разработав прототип решения для одной из платформ банка: РСХБ в цифре, Своё Родное, Своё За городом, Своё Село, Я в Агро.

Экспертное жюри конкурса отберет 40 работ, авторы которых будут получать стипендию в размере 15 000 рублей в месяц в течение 2023/2024 учебного года. Оценивать работы будут эксперты банка, представители вузов и партнёров конкурса: Российского общества “Знание” и АНО “Россия – страна возможностей”.

“Мы проводим стипендиальный конкурс уже третий год, расширяем количество вузов-партнеров, предлагаем с каждым разом всё больше интересных задач, которые имеют практическое значение для сельского хозяйства. Участие в конкурсе - это не только возможность получить стипендию, но и перспектива приобрести практический опыт работы в команде и приглашение на оплачиваемую стажировку в банк. Мы верим, что благодаря поддержке наших партнёров, всё больше талантливых инженеров будут приходить в отрасль”, – сообщила Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

Для участия в конкурсе необходимо выбрать задание на платформе РСХБ в цифре и в срок до 31 августа 2023 направить решение: описание концепции, прототип и видео-презентацию. Эксперты конкурса оценят работы участников, учитывая их соответствие описанию и условиям задачи, креативность и творческий подход к решению, технологичность и реализуемость представленного прототипа, а также уровень подготовки презентации. Дополнительные баллы возможно будет получить, пройдя оценку компетенций и приняв участие в проекте «Другое Дело», проводимого АНО “Россия – страна возможностей”.

В 2022 году вузами-партнёрами конкурса стали: МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, МФТИ, МАИ, НИУ МЭИ, НИЯУ МИФИ, НИТУ “МЭСиС”, ИТМО (г. Санкт-Петербург), НГТУ НЭТИ (г. Новосибирск).

В рамках нового конкурса планируется расширить возможности для участия большего количества студентов из следующих вузов: Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Новосибирский государственный университет, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского, Санкт-Петербургский государственный университет и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

«Общество «Знание» объединило множество экспертов в разных сферах: мы помогаем им найти аудиторию и делиться своими компетенциями с заинтересованными слушателями. Мы видим, что запрос на экспертность исходит в первую очередь от молодежи с амбициями и стремлением к саморазвитию - таких молодых людей, как участники стипендиальной программы Россельхозбанка. Чтобы победить, им нужны практико-ориентированные знания, которые наши эксперты научат грамотно преподнести и применить для решения реальных бизнес-задач”, – отметил Дмитрий Рыбальченко, первый заместитель генерального директора Российского Общества «Знание».

«Мы ценим возможности, которые предоставляет Россельхозбанк для развития и мотивации студенчества – в том числе и в рамках взаимодействия с проектом «Центры компетенций» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Наше сотрудничество позволяет более широко внедрять инструменты диагностики универсальных компетенций в практику взаимодействия университетов и работодателей, продвигать культуру саморазвития молодежи в целом. Здорово, что РСХБ, содействуя всестороннему развитию молодежи, в рамках стипендиального конкурса поощряет развитие как профессиональных, так и мягких навыков – через зачет в конкурсной процедуре дополнительных баллов по результатам диагностики», - рассказал Игорь Жуковский, руководитель проекта «Центры компетенций» АНО «Россия - страна возможностей».

«Возможности – специализация нашей Программы развития, поэтому партнёрство с этим конкурсом – наша прямая обязанность! С помощью таких проектов мы можем дать шанс каждому инициативному представителю российской молодежи сделать свои первые шаги к успеху. Стипендия – это очень хорошая база для получения первого опыта взрослой жизни, где ты самостоятельно обеспечиваешь себя и своё развитие», – прокомментировал Кирилл Хвиль, руководитель Программы развития «Другое Дело» платформы АНО «Россия – страна возможностей».