Россельхозбанк на четверть нарастил льготную поддержку АПК

За 1 квартал 2023 года Россельхозбанк выдал агропромышленному комплексу 118,2 млрд рублей на льготных условиях, что на 26,2% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Общий объём предоставленных аграриям заёмных средств сохранился на уровне 2022 года и составил 382 млрд рублей. Таким образом, если в 1 квартале прошлого года льготным был каждый четвёртый рубль, то в этом году – уже почти каждый третий.



Предприятия крупного бизнеса получили от Россельхозбанка 307,7 млрд рублей, среднего, малого и микробизнеса – 59,2 млрд рублей, физические лица – 15,1 млрд рублей. Наибольший прирост отмечен у среднего, малого и микробизнеса: +58,1%. Значительная часть кредитных средств предоставлена на льготных условиях государственных программ. Основные меры господдержки субъектов МСП реализуются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».



«Россельхозбанк последовательно наращивает долю средств, выдаваемых аграриям на самых благоприятных для них условиях. Это позволяет агробизнесу интенсивнее развиваться и реализовывать проекты в интересах населения страны и её экономики. Отмечу, что особенно пристальное внимание мы уделяем небольшим хозяйствам, именно их поддержка и выросла больше всего. Россельхозбанк был и остаётся надёжной финансовой опорой роста и стабильной созидательной работы отечественного АПК», – подчеркнула Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.



На сезонные полевые работы за рассматриваемый период Россельхозбанк выдал 193 млрд рублей, что на 17,2% выше результата 1 квартала 2022 года. Льготное кредитование сезонных полевых работ выросло на 9,7% до 84,8 млрд рублей.

В целом по России доля Россельхозбанка в кредитовании сезонных полевых работ составляет около 70%. В 17 регионах доля банка в кредитовании сезонных полевых работ превышает 90%. При этом в ряде регионах РСХБ является единственным банком, направившим средства на эту деятельность.



Продолжил банк и активное финансирование экспортно ориентированных предприятий АПК. Объём выдач составил 128,7 млрд рублей, а количество поддержанных клиентов – более 1600.