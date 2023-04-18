R-Style Softlab получила сертификат соответствия ГК «Астра»

Компания R-Style Softlab, разработчик программного обеспечения для компаний финансового сектора и АПК, входящая в группу Россельхозбанка, получила сертификат соответствия ГК «Астра» для автоматизированной банковской системы RS-Bank V.6, который подтверждает полную поддержку работы АБС на серверной операционной системе Astra Linux Server.

Компания R-Style Softlab расширяет перечень операционных систем, поддерживаемых флагманским продуктом, мультиплатформенной автоматизированной банковской системой (АБС) RS-Bank V.6. Реализация системы на платформе Astra Linux Server позволит кредитным организациям обеспечить эффективную и защищённую работу банка на фоне отсутствия на отечественном рынке иностранных ИТ-продуктов.

АБС RS-Bank V.6 – мультиплатформенная автоматизированная банковская система, работающая на системах управления базами данных Oracle и Postgres Pro и ориентированная на работу в высоконагруженном режиме. Возможность работы на операционной системе Astra Linux Server является новым этапом построения готовой импортонезависимой банковской ИТ-инфраструктуры.

Astra Linux Server – это серверная редакция защищенной ОС Astra Linux Special Edition, оптимизированная для применения в условиях повышенных нагрузок. Встроенные в продукт сертифицированные СЗИ, позволяющие обеспечить высочайший уровень защищенности ИТ-инфраструктуры, удобный интерфейс, широкий современный функционал и отлаженные механизмы миграции сделали операционную систему самой популярной платформой ИТ-импортозамещения.

Получение сертификата соответствия прокомментировал Ринат Каримов, управляющий директор по банковским продуктам R-Style Softlab: «В рамках созданного нами партнерского хаба мы создаем пакетные предложения, призванные решать комплексные задачи наших клиентов, особенно в сегменте импортозамещения. Сейчас на рынке есть большой запрос на продукты, решающие не просто конкретные задачи, а обеспечивающие поддержку всей бизнес-архитектуры кредитных организаций».

Партнерство R-Style Softlab и ГК «Астра» развивается в рамках партнерского хаба, созданного для предложения рынку комплексного пакета импортозамещенных решений. Особенность предложения R-Style Softlab – разделение продуктов по направлениям деятельности и отраслям. В портфеле компании отечественные решения для финансовых подразделения бизнеса, для закупок и оперативного учета, логистики и HR, продаж и e-commerce, совместной работы и бизнес-коммуникаций, а также аналитики данных и защиты информации. Бизнес может подобрать как пакетное решение для своих задач, так и индивидуальный план перехода на импортозамещенное ПО и оборудование.

«В банковской сфере на протяжении многих лет ИТ-инфраструктуры строились на базе зарубежных технологий, и прекращение их поддержки со стороны вендоров ускорило развитие экосистемы совместимых российских продуктов с аналогичным функционалом и не менее высоким качеством. Программный стек, состоящий из Astra Linux Server и АБС RS-Bank V.6, не только отвечает строгим критериям и требованиям финансового сектора, но и позволяет значительно повысить уровень защищенности ИТ-системы и данных», — отмечает Дмитрий Тараканов, руководитель департамента развития технологического сотрудничества ГК «Астра».

Справка

R-Style Softlab — российская IT-компания, разработчик программного обеспечения для цифровизации бизнес-процессов. Компания основана в 1995 году, входит в группу Россельхозбанка. Компания предлагает как готовые импортозамещенные решения для цифровизации организаций, так и индивидуальные IT-проекты для кредитных организаций, страховых компаний, предприятий агросектора, государственных институтов и госкорпораций.

Линейка продуктов компании включает решения для фронт-офиса, системы хранения и анализа данных, автоматизированные банковские системы и платформы для управления деятельностью на финансовых рынках, инструменты для взаимодействия с государственными информационными системами, а также продукты для цифровой трансформации бизнеса.

ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, платформы управления и мониторинга СУБД PostgreSQL, СУБД Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.