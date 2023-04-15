Аналитики РСХБ назвали регионы с самым доступным жильем

«Улучшение условий ипотечного кредитования в условиях стабилизации на финансовом рынке и возможное снижение ставок. Во второй половине года будут способствовать выходу рынка жилья на стабильные показатели, в том числе и по динамике цен на жилье», - рассказал Дмитрий Тарасов, руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования.

Стоимость квадратного метра определяется двумя основными группами факторов. Первая группа - природно-географические, которые определяют высокую стоимость строительства в отдаленных и северных территориях, высокие требования к отоплению жилья и надежности коммунальных систем. Ко второй группе относятся рыночные факторы, связанные с размерами и привлекательностью региона и его рынка жилья. В этом случае высокая стоимость связана с большим объемом спроса и значительными затратами на организацию строительства.

По результатам исследования аналитиков РСХБ, в группе регионов c наименьшей рыночной стоимостью (до 60 тыс. рублей за метр) и себестоимостью строительства (до 30 тыс. за кв. метр) находятся менее 10 регионов, из которых свыше половины приходится на регионы Северо-Кавказского ФО. Основная причина – относительно низкая стоимость строительства. Другая часть этого списка представлена Новгородской, Ивановской, Смоленской и Курганской областями. В этом случае сказывается влияние соседних регионов, формирующих «вытягивающий» миграционный поток (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Челябинск). В этой группе реализуется всего 2,5% от всех проектов жилищного строительства в стране.

Вторая группа, с рыночной стоимостью жилья от 60 до 75 тыс. рублей за кв. метр и себестоимостью строительства от 30 до 40 тыс. за кв. метр, представлена 23 регионами, из которых 8 приходится на Центральный ФО, а 5 – на Приволжский ФО, а также представлен Южный и Уральский ФО. Относительно низкая стоимость строительства в данной категории регионов определяется довольно высокой конкуренцией в строительстве и относительно низким спросом на новое жилье. Основные регионы в этой группе Владимирская, Ульяновская, Костромская, Брянская и Челябинская области, наибольшее влияние в которых оказывает соседство московского мегаполиса. В этой группе реализуется почти 14% от всех проектов жилищного строительства в стране.

Среди наиболее «дорогих» регионов (себестоимость свыше 100 тыс. рублей за кв. метр и стоимость выше 110 тыс. рублей за кв. метр) самая большая доля принадлежит Дальневосточному ФО (6 из 14 регионов), что определено природно-географическими факторами, а не активным рынком жилья, отмечают аналитики РСХБ. Кроме того, сказывается более высокий уровень номинальных доходов населения.

«Приобретение относительно дешевого жилья в инвестиционных целях связано с определенными рисками. Прежде всего, риск того, что темп роста цен на жилье в регионе будет низкий и возникнут трудности с продажей жилья при необходимости переезда (например, квартира может продолжительное время находиться в экспозиции или продажа придется на невыгодный период цен) заметно различается от региона к региону. Если разрыв между стоимостью строительства и текущим уровнем цен невелик, то упомянутый выше риск надо принимать в расчет и это может оказаться значимым риском в приобретении жилья в качестве инвестиций, если же запас достаточно большой, то можно быть уверенным, что риск потерь на горизонте 3-5 лет невелик. Средний показатель защиты от риска потери стоимости по России составляет 49%. Среди чемпионов по запасу для роста стоимости на уровне 60-68% Новгородская, Ивановская и Саратовская области, Краснодарский край. На среднем уровне (48-51%) Ульяновская, Липецкая и Тверская области. На низком уровне защиты (30-36%, т.е. высокие риски) Ставрополье, Крым, Оренбургская и Астраханская области. Самый низкий показатель – 18% - в Москве. Поэтому в течение 2022 года и наблюдалась ценовая коррекция на новое жилье. Однако в столице эти риски компенсируются огромным рынком и его высокой ликвидностью», - отметил Дмитрий Тарасов

Аналитики РСХБ отмечают также риски, связанные с конкретными проектами, которые и определяют низкую цену: неудачное местоположение, отсутствие надлежащей инфраструктуры (магазины, бытовые услуги), проблемы транспортной доступности. Данные факторы нужно учитывать не только при покупке нового жилья, но и при совершении сделок на вторичном рынке. В этом случае прибавляется еще и фактор износа дома.

«Спрогнозировать динамику цен на 2023 год довольно трудно. После всплеска сделок 2021-2022 годов наблюдается некоторое «затоваривание» рынка, что сдерживает рост цен. С другой стороны, ослабли факторы, которые влияли на рост себестоимости строительства. По мере «рассасывания» излишнего предложения на рынке, а также улучшения условий ипотечного кредитования при стабилизации на финансовом рынке и возможного снижения ставок во второй половине года можно ожидать выхода рынка жилья на стабильные показатели, в том числе и по динамике цен на жилье. Снижение безработицы в целом по стране, рост реальных зарплат будут создавать дополнительный спрос на рынке жилой недвижимости. Это означает, что значительная часть спроса будет формироваться в регионах. Следовательно, регионы с выгодным географическим положением (например, Центральный и Поволжский ФО) имеют все основания ожидать опережающих темпов роста на вновь вводимое жилье по итогам года», - комментирует Дмитрий Тарасов, руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования.

Аналитики РСХБ рекомендуют покупателям для принятия обоснованного и взвешенного решения руководствоваться не только прошлой или текущей динамикой цен, но и прогнозом по реализации жилищных проектов в регионе и плановыми показателями себестоимости строительства.