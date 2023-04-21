Губернатор Красноярского края покинул пост – его место займет замминистра финансов

Александр Усс, губернатор Красноярского края объявил об отставке – его пригласили на работу на федеральном уровне, место главы займет заместитель министра финансов территории Михаил Котюков, следует из данных Кремля.

Пресс-служба Кремля

«Сейчас Вы заместитель министра финансов. Что говорить, вы в курсе, в "материале" того, что такое Красноярский край для России, его значимости для страны в целом – и, мне кажется, вполне подошли к тому, чтобы возглавить такой важный субъект Российской Федерации», – сообщил на встрече по видеосвязи с Котюковым президент России Владимир Путин.

Новый губернатор пообещал все свои возможности применять для решения самых насущных задач в регионе.