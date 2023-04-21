«Аэрофлот» запустил глобальную распродажу по всем направлениям

Скидки на билеты экономкласса по всем направлениям составляют до 35%. Акция продлится с 20 до 27 апреля 2023 года. Перелет по билетам, купленным по программе, необходимо совершить с 1 по 31 мая 2023 года включительно. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

Специальное предложение действует на прямые перелеты Аэрофлотом, а также на перелёты рейсами авиакомпании «Россия» под 100% коммерческим управлением ПАО «Аэрофлот». Исключение составляют субсидированные и «плоские» направления. В акции участвуют тарифы экономкласса с багажом (Оптимум) и без багажа (Лайт), для направлений в или из Китая – тарифы Бюджет и Оптимум. Перелет по акции возможен как в одну сторону, так и на маршруте «туда-обратно».

При поиске билетов со скидкой на сайте рекомендуется ориентироваться на билеты, отмеченные особым знаком.

Благодаря масштабной акции «Аэрофлота» у пассажиров появляется возможность спланировать путешествия на майские праздники, а также организовать весенние отпуска или короткие поездки выходного дня по доступным ценам. В распродаже участвуют направления по России и за рубеж, поэтому есть широкий выбор маршрутов на любой вкус.