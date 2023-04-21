Движение транспорта ограничат по улице Карла Либкнехта в Иркутске

21 апреля с 7:00 до 08:30 будет ограничено движение транспорта по улице Карла Либкнехта на участке от Тимирязева до Ямской. Это связано с проведением праздника Ураза-байрам в Иркутской соборной мечети. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Движение автобусов №3, 20, 42, 43, 80 при следовании из центра города в сторону аэропорта после Карла Либкнехта будет направлено по улицам Тимирязева, Партизанская, Советская и далее по маршрутам.

Маршрутные такси №5к при следовании из центра в микрорайон Солнечный после улицы Партизанской пойдут по Советской и далее по маршруту. Остановка «Площадь Декабристов» на улице Карла Либкнехта будет временно исключена, появится дополнительная – «Завод «Эталон» на Советской.

Автобусы №44 при движении из центра в сторону микрорайона Славный после улицы Дзержинского поедут по Октябрьской революции, Фридриха Энгельса, переулку Милицейский, Красногвардейской, Подаптечной и далее по маршруту. Остановки «Центральный рынок» (в сторону Тимирязева) и «Улица Карла Либкнехта» будут временно исключены.