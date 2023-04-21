Дуров стал самым обедневшим миллиардером из России

Из миллиардеров c потерями столкнулись 13 человек – в совокупности они потеряли 8,5 млрд долларов. Данные приводит Forbes.

Павел Дуров

Состояние в 2023 году: 11,5 млрд долларов

Изменение за год: минус 3,6 млрд долларов

Падение котировок компаний-аналогов отразилось на оценке стоимости Telegram. С третьего места, которое Дуров занимал в российском рейтинге Forbes в 2022 году, в этом году он переместился на десятое.

Леонид Богуславский

Состояние в 2023 году: 3,6 млрд долларов

Изменение за год: минус 1,1 млрд долларов

Богуславский владеет долей в публичной компании Datadog, капитализация которой упала за год более, чем в два раза – с 174,51 доллара за акцию в феврале 2022 года до 78,35 доллара в феврале 2023-го.

Дмитрий и Игорь Бухманы

Состояние в 2023 году: 7 млрд долларов у каждого

Изменение за год: минус 1,1 млрд долларов у каждого

В августе 2021 года Nexters провела IPO на бирже Nasdaq при оценке в 1,9 млрд долларов. На начало апреля 2023 года ее капитализация составляет лишь 940 млн долларов. Еще один пример – компания Electronic Arts, ее акции с февраля 2022 года упали на 4% до 128 долларов. Другой разработчик игр Take-Two Interactive Software подешевел на 24%.