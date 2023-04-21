ЦИАН оценил объем «серых» апартаментов в Москве

Сейчас предлагается порядка 2,2 тыс. единиц жилья – около четверти всего первичного сегмента апартаментов и порядка 2% всего рынка новостроек региона, сообщает РБК со ссылкой на статистику ЦИАН.

Средняя цена 1 кв.м апарт-комплексах с продажами не по ДДУ составляет 317,9 тыс. руб. – показатель почти не отличается от стоимости для комплексов с продажами по ДДУ (319,2 тыс. рублей).

Тренд подтверждают аналитики компании «Бест-Новострой»: по данным bnMAP.pro, сейчас на рынке реализуются не по ДДУ 57 апарт-комплексов (учитываются все находящиеся в продаже, а не только выведенные на рынок). В апреле прошлого года таких проектов было 44 (статистика не учитывает разбивку по корпусам). Тенденцию отмечают и в «Домклик», фиксируя рост спроса на такие проекты – в первом квартале 2023 года на них пришлось порядка трети сделок с апартаментами на платформе.

В риелторской компании «Метриум» долю апарт-комплексов, которые сейчас реализуются по ДКП и ПДКП в Москве, оценивают в 55,4%.