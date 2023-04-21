«Слата» подсчитала стоимость минимальной корзины продуктов за первый квартал 2023 года

Торговая сеть «Слата» представила ежеквартальную информацию о динамике цен на минимальный набор продуктов - «Индекс Слата»*. В среднем, минимальный набор «Слаты» за первый квартал по цене оказался ниже набора Иркутскстата на 11%, – сообщает пресс-служба торговой сети «Слаты».

Так, в Иркутске стоимость минимального набора продуктов за первый квартал, по данным Иркутскстата, составила 5 750 рубля, в Ангарске – 5 832 руб., в Братске – 6 463 руб. Стоимость минимальной продуктовой корзины в ТС «Слата» за тот же период: 5341 рубля в Иркутске (92,9% от Иркутскстата), 5 304 рубля в Ангарске (90,9%), в Братске – 5 366 рублей (83%).

Как отмечают специалисты отдела ценообразования ТС «Слата», часть продуктов из социальной продовольственной корзины, такие как капуста, морковь, картофель, яблоки, свежемороженая рыба, хлеб, сыр и масло сливочное, были заметно дешевле в супермаркетах «Слата», чем в целом по Иркутской области. Снизить цены для потребителей помогали собственные торговые марки (СТМ) сети. Самыми востребованными из них являются РОСТ и «Простой выбор». Товары СТМ на 20-30% дешевле брендовых аналогов.

Одной из ключевых особенностей первого квартала является стабильность цен. Специалисты коммерческого отдела «Слата» отметили, что изменение курсов валют последних недель практически никак не сказалось на закупочных ценах.

– Если в первом квартале 2022 года, особенно с конца февраля, шел непрерывный поток повышения цен в связи с ростом курса валют и изменений цепочек поставок, то в этом году не происходило практически никаких изменений. Цены остаются стабильны в большинстве товарных категорий. В отдельных случаях фиксировали даже снижение цен, которое предлагали поставщики в формате долгосрочных промо-акций, – отметил заместитель коммерческого директора ТС «Слата» Сергей Дорохов.

Кроме того, эксперты «Слаты» отмечают увеличение доли промо до 30% (+5,4 п.п) по итогам первого квартала.

– Еженедельно сеть предлагает более 2000 товаров по акции. А такие категории, как чай/кофе, подгузники, импортное пиво, находятся всегда в промо-предложении, – пояснили в «Слате». – Таким образом, данный тренд отражает один из давно известных сложившихся триггеров поведения потребителей – экономия в условиях общего роста уровня цен.

*Анализ произведен отделом ценообразования торговой сети «Слата» за три месяца первого квартала с выведением среднего значения в целом по сети. Товары и их вес, участвующие в анализе, строго соответствуют определяемому в соответствии с Приложением 3 приказу Росстата от 30.12.2014 № 733. На разность стоимости одной корзины продуктов в городах Иркутск, Ангарск, Братск влияют цены закупа одного и того же товара у разных поставщиков, стоимость логистического плеча доставки в каждый город, а также анализ конкурентной среды магазинов.

«Индекс «Слата»* - ежеквартальная информация о динамике цен на условный (минимальный) набор продуктов, рассчитываемый Росстатом, в который входит 33 наименования продуктов питания и средние потребительские цены на товары и услуги по городам Иркутской области. При этом для простоты восприятия за 100% принят показатель Иркстата, а «Индекс «Слата» отображается как доля от 100%.