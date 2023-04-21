Братск получил 26 новых автобусов, работающих на газе

В город они прибыли из Казани. Каждый транспорт рассчитан на перевозку 94 пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области

Новые автобусы оборудованы пандусами и климатическими системами. Для организации движения предусмотрены датчики системы ЭРА-ГЛОНАСС и тахографы. Над дверями в салоне установлены автоматические счетчики пассажиров – это позволит повысить точность при анализе пассажиропотока и финансовом контроле. Автобусы пройдут приемку и выйдут на линию.

– Транспорт, работающий на газовом топливе, несомненно, более экологичный. Обновление городского автопарка должно благотворно сказаться на общей ситуации в Братске, способствовать снижению выброса вредных веществ в атмосферу. Напомню, что федеральным проектом «Чистый воздух» предусмотрено, что к 2024 году в городах-участниках проекта произойдет снижение выбросов минимум на 20%, – сказал губернатор Игорь Кобзев.

Всего с начала реализации проекта «Чистый воздух» для Братска было поставлено 57 автобусов, 19 единиц коммунальной техники, работающей на газомоторном топливе, 21 троллейбус, четыре газозаправочные станции.

До конца 2023 года для Братска запланировано приобрести еще 27 троллейбусов в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».