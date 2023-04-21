Четыре новых сорта сельскохозяйственных культур вывели селекционеры Приангарья

Их разработкой занимались специалисты Иркутского НИИСХ. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Сорт пшеницы мягкой получил название – «Даганская», ячменя – «Тулунский янтарь», горох посевной иркутские селекционеры назвали «Тулунский 202», а кормовая сельскохозяйственная культура вика посевная именуется «Тулунский уголёк».

– Селекционные новинки адаптированы к условиям резко-континентального климата и хорошо подходят к суровым условиям выращивания именно на сибирской земле, – отметил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

К примеру, новый сорт пшеницы мягкой яровой «Даганская» устойчив к различным заболеваниям, поражение пыльной головней составляет всего 0,04%. С учетом вегетационного периода в 94 дня сорт имеет среднюю урожайность от 26,4 до 43,1 ц/га и потенциальную – 62 ц/га. При этом назначение зерна – продовольственное и фуражное.