Федеральная пассажирская компания возобновляет железнодорожное сообщение с Китаем

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Поезд Иркутск – Забайкальск будет курсировать по маршруту с 29 апреля по 26 августа. Об этой сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК, входит в РЖД).

Пассажиры будут выезжать из Иркутска по вторникам и субботам в 00:15 и прибывать в Забайкальск по средам и воскресеньям в 09:15. В те же дни поезд будет отправляться в обратном направлении в 13:41 и возвращаться в Иркутск в 18:14 на следующий день. Время указано местное.

От Иркутска до Забайкальска пассажиры проведут в пути 32 часа, в обратном направлении – 29 часов.

В составе поезда купейные и плацкартные вагоны, а также штабной вагон со специализированным купе для маломобильных пассажиров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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