В Сибэкcпоцентре открылось сразу две крупных выставки: "Байкальская строительная неделя" и "Транспорт и дороги Сибири" (фоторепортаж)

С 20 по 22 апреля 2023 года в Сибэкспоцентре проходят две крупные выставки: «Байкальская строительная неделя. Энергоэффективность. ЖКХ» и «Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника»

Байкальская строительная неделя

Участниками выставки стали более 50 компаний из Иркутска, Иркутской области, Санкт-Петербурга, Кемерово, Абакан, Учалы. Среди них: Иркутский керамический завод, Фабрика бетонов, Живые дома, Новый дом, Сибирский цемент, Сибармапласт, Аквафор, Байкальский газобетон, Гейзер, Финестра, строительные компании и многие другие.

В рамках программы выставки пройдут деловые мероприятия:

Семинар «Фасады современности: оболочки зданий, изменения архитектуры, перспективы применения материала»;

Презентация «Вентиляция с возвратом тепла и влаги: энергосбережение, современный дизайн, комфортный микроклимат»;

Презентация «Маркшейдерское обеспечение в строительстве»;

Круглый стол для ландшафтных дизайнеров, ландшафтных архитекторов и подрядчиков «Ландшафтный дизайн: проблемы, которые назрели в регионе. Пути решения»;

Презентация «Дизайнер со своей бригадой: в чем выгоды для клиента? Или как избежать больших ошибок в ремонте и уберечь от лишних затрат клиента»;

Презентация «Хочу как в пинтерест: что стоит за красивой картинкой?»;

Презентация «Взаимодействие дизайнера и строителя. Важность дизайнера на этапе проектирования дома».

Подробнее о выставке, полная программа мероприятия, список участников на сайте https://sibexpo.ru/events/bsn2023.html

Время работы: c 20 по 22 апреля с 10:00 до 18:00, 22 апреля с 10.00 до 16.00.

Место проведения: г.Иркутск, ул.Байкальская, 253-а, 1 павильон ВК «Сибэкспоцентр»

Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника

Участниками выставки стали около 40 компаний из Иркутска, Иркутской и Свердловской области, Республики Бурятия, Красноярска, Новосибирска, Хабаровска, Владивостока, Орла, Костромы, Кемерово, Москвы, Санкт-Петербурга. Среди них: АвтоСпецМаш, Ахви рус, ЮнитТрак, Глобал Импорт, Дорожные конструкции Сибири, Восточно – Сибирская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», Спецтрак, Тимбермаш Байкал, Карьерные Машины, Mercedes-центр, Байкал-АвтоТрак-Сервис, Газпромбанк Автолизинг,и многие другие.

Для специалистов отрасли на выставки пройдут деловые мероприятия:

Конференция «Обзор и обобщение правоприменительной практики министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области по региональному государственному контролю (надзору) на автомобильном транспорте (межмуниципальные маршруты)»;

Презентация «Предложение в сфере лизинга спецтехники китайских марок»;

Круглый стол «Реализация национального проекта безопасные качественные дороги. Обеспечение безопасности дорожного движения»;

Презентация «Специфика грузоперевозок на север Иркутской области, месторождения и доставка в Якутию»;

Обучающий семинар для государственных гражданских служащих и общественников «Реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Иркутской области в 2023 году. Теоретические основы контроля качества производства дорожных работ»;

Заседание ассоциации собственников спецтехники «Рынок услуг спецтехники: сезон 2023».

Подробнее о выставке, полная программа мероприятия, список участников на сайте https://sibexpo.ru/events/transport2023.html

Время работы выставки: c 20 по 22 апреля с 10:00 до 18:00, 22 апреля с 10.00 до 16.00.

Место проведения: г.Иркутск, ул.Байкальская, 253-а, 2 павильон ВК «Сибэкспоцентр»