Спрос на аренду жилья в Москве восстанавливается

С начала 2023 года число запросов выросло на 15%. Об этом «Известиям» рассказали аналитики консалтинговой компании NF Group.

«При этом стоит отметить, что наблюдавшаяся на протяжении прошлого года тенденция смещения запросов арендаторов в сторону более бюджетных вариантов со ставкой аренды до 200 тыс. рублей в месяц в первые месяцы 2023 года стала менее выраженной. Доля таких обращений по-прежнему остается на высоком уровне (20% от всех заявок в сегменте), однако основная часть запросов сейчас находится в диапазоне от 200 тыс. до 300 тыс. рублей за 1 кв. м – на них пришлась почти треть всех заявок», – рассказали аналитики.

Тем не менее средняя запрашиваемая ставка по рынку после заметного снижения в 2022 году пока сохраняет значение на уровне прошлого года, добавили специалисты.