ИНК вошла в состав учредителей Института нефтегазовых технологических инициатив

Иркутская нефтяная компания (ИНК) вошла в состав учредителей АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив» (ИНТИ), которая занимается развитием отечественной стандартизации и оценки соответствия в нефтегазовом комплексе.

Разработка единых стандартов и процедур сертификации дает возможность унифицировать требования нефтегазовой отрасли к поставляемой продукции и услугам, снизить зависимость от зарубежных систем стандартизации, содействовать повышению качества продукции и систем управления поставщиков.

– ИНК реализует масштабные инвестиционные проекты – газохимический кластер на севере Иркутской области, включающий в себя объекты по добыче, подготовке, транспорту и переработке газа, строительство Иркутского завода полимеров, переработку гидроминерального сырья, строительство инфраструктуры и запуск новых нефтегазодобывающих активов. Безусловно, мы заинтересованы в развитии единой отечественной системы стандартизации, которая будет способствовать развитию производства российского оборудования и повышать качество продукции от поставщиков, – отметил управляющий директор по производству – главный инженер, член Правления ИНК Руслан Салихов.

– Залогом успешной работы ИНТИ является личная проактивная позиция отечественных предприятий. Решение ИНК привнести свой уникальный опыт в единую отраслевую систему стандартизации наравне с такими крупными игроками как «Газпром», «Лукойл» или «Транснефть» – важное событие, которое принесёт большую пользу как самой ИНК, так и всей нефтегазовой отрасли, – поделился генеральный директор ИНТИ Николай Кузнецов.