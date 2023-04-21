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Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2022 год

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2022 год. По итогам 2022 года прибыль составила 12,4 млрд рублей, увеличившись в 1,7 раза по сравнению с 2021 годом.

Активы банка выросли с 525,2 млрд  рублей в 2021 году до 689,5 млрд рублей в 2022 году. Собственные средства (капитал) банка за 2022 год увеличились с 65,2 млрд рублей до 77,3 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.

В 2022 году Банк Уралсиб продолжил реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. В 2022 году рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка на уровне «ВВВ(RU)» со «стабильным» прогнозом,  а рейтинговое агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг банка на уровне «A-.ru», изменив прогноз на «позитивный».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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