Названы преимущества алюминиевых окон

В 2022 году алюминиевые конструкции уже заняли 21% оконного рынка России. Потребители оценили уникальные свойства этого продукта, пишет издание «Life».

Помимо того что алюминиевые профильные системы позволяют создавать оконные конструкции с различными способами открывания и в широком диапазоне размеров, форм и моделей, они ещё отличаются высокой тепло- и шумоизоляцией.

Вне конкуренции ремонтопригодность алюминиевого профиля. Ведь такое окно собирают из разных деталей, которые соединяют уголками и винтами. Прочность конструкции невероятно высока, но ее при необходимости можно легко разобрать, починить испорченную деталь или оперативно заменить отдельный элемент.

Алюминиевое окно устойчиво к механическим нагрузкам и повреждениям, ведь металлический профиль из современных сплавов сложно деформировать. К его преимуществам относятся долговечность (срок эксплуатации – более 50 лет), влагоустойчивость, пожаробезопасность (алюминий не горит), нулевая токсичность и гипоаллергенность, способность противостоять высоким ветровым нагрузкам и взломостойкость.