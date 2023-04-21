Сбер выплатит рекордные дивиденды

По 25 рублей на акцию, сообщил РИА Новости министр финансов и глава наблюдательного совета банка Антон Силуанов.

«По итогам прошлого года приняли решение, и общее собрание акционеров подтвердило выплату повышенных дивидендов», – сказал он.

«Я думаю, что может быть не в процентном отношении, что мы будем платить почти 200% от нашей чистой прибыли, это, конечно, невозможно. По суммам, я думаю, что это вполне вероятно», – ответил глава банка Герман Греф изданию «Интерфакс» на вопрос, допускает ли он выплату рекордных дивидендов банком в будущем.