Банк «Открытие» получил две награды CX World Awards — крупнейшей ежегодной премии индустрии клиентского опыта

Банк одержал победу в номинации «Лучшая практика измерения и улучшения клиентского опыта» и был отмечен высоким одобрением жюри в номинации «Лучшая практика клиентской аналитики».

«В 2023 году мы приложим максимум усилий, чтобы сохранить достигнутый высокий уровень лояльности наших клиентов. Мы продолжим развивать отношения с клиентами и оперативно реагировать на обращения. Наши успехи в повышении лояльности клиентов и признание экспертного сообщества в 2022 году говорят о том, что мы на правильном пути», - прокомментировал начальник управления заботы о клиентах банка "Открытие" Сергей Ижболдин.

CX World Awards — профессиональная премия, которая присуждается компаниям за лучшие проекты и инновации в индустрии клиентского опыта (Сustomer eХperience) с 2015 года.