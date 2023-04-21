Скончался бывший председатель заксобрания Иркутской области

Ушел из жизни бывший председатель Законодательного собрания Иркутской области Иван Зигмундович Зелент, сообщила пресс-служба организации.

Фото пресс-службы ЗС Иркутской области

Прощание состоится в Иркутске 22 апреля 2023 года с 10:00 до 12:00 во дворце спорта «Труд». Захоронен Иван Зелент будет 23 апреля 2023 года в с. Средний Пихтинск Заларинского района.

«Его уход из жизни – огромная и невосполнимая утрата для всех нас. С именем Ивана Зигмундовича связаны важнейшие вехи в истории Иркутской области. Он был справедливым и мудрым политиком, неравнодушным, искренним, увлеченным человеком, верным своему делу, слову, людям, России и родному Приангарью», – сообщили коллеги бывшего председателя.

Иван Зигмундович Зелент родился 2 апреля 1941 года в Заларинском районе. В 1984 году стал депутатом Иркутского областного совета, в 1994 году избран депутатом Законодательного собрания Иркутской области.

20 апреля 1994 года Зелента избрали председателем Законодательного собрания Иркутской области, работал в этой должности до 2001 года. Представлял интересы Иркутской области в Совете Федерации. С 2007 по 2012 годы являлся уполномоченным по правам человека в Приангарье.