Новости

Более 50 монгольских компаний представят товары на ярмарке в Иркутске

Первая Международная Российско-Монгольская ярмарка пройдет в Иркутске с 26 по 28 апреля, товары на ней представят свыше 50 компаний – гостей столицы Прианграья, сообщает пресс-служба «Сибэкспоцентра», в котором и пройдет событие.

<p>Пресс-служба Сибэкспоцентра</p>

Пресс-служба Сибэкспоцентра

«Также будет презентована продукция иркутских и бурятских производителей. Монгольские производители привезут товары по системе TAX FREE. У иркутян будет возможность дешево купить знаменитый кашемир, изделия из кожи, продукты питания и многое другое напрямую от производителей по очень привлекательным ценам», – сообщают организаторы.

На выставке участники представят продукты питания, напитки, подарки, сувениры, одежду, текстиль, изделия из кожи и шерсти, снаряжения для отдыха и туризма, мебель и многое другое.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
Федеральная пассажирская компания возобновляет железнодорожное сообщение с Китаем
«Аэрофлот» запустил глобальную распродажу по всем направлениям
Новый проект РСХБ кратно увеличил поток агротуристов на фермы
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес