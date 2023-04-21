Более 50 монгольских компаний представят товары на ярмарке в Иркутске

Первая Международная Российско-Монгольская ярмарка пройдет в Иркутске с 26 по 28 апреля, товары на ней представят свыше 50 компаний – гостей столицы Прианграья, сообщает пресс-служба «Сибэкспоцентра», в котором и пройдет событие.

Пресс-служба Сибэкспоцентра

«Также будет презентована продукция иркутских и бурятских производителей. Монгольские производители привезут товары по системе TAX FREE. У иркутян будет возможность дешево купить знаменитый кашемир, изделия из кожи, продукты питания и многое другое напрямую от производителей по очень привлекательным ценам», – сообщают организаторы.

На выставке участники представят продукты питания, напитки, подарки, сувениры, одежду, текстиль, изделия из кожи и шерсти, снаряжения для отдыха и туризма, мебель и многое другое.