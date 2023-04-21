Сокращение российского турпотока ожидают летом в Иркутской области

Количество туристов, которых ожидают в Иркутской области в 2023 году, может сократиться. Об этом сообщила руководитель иркутского агентства по туризму Евгения Найденова.

«В прошлом году мы приняли 1,7 млн человек – это плюс 18% к допандемийному 2019 году. Но мы понимаем, что в 2023 году возможно снижение российского турпотока на Байкал за счет объективных причин – возобновления турпотока в страны, где привыкли отдыхать россияне. Думаю, на уровне допандемийном мы точно останемся – это порядка 1,5 млн российских туристов в год. То есть, летом примем около 1,2 млн туристов», – сказала Найденова в интервью «Интерфаксу».

Спрогнозировать летний поток иностранных туристов на Байкалпри этом невозможно, поскольку на этот показатель влияют ряд факторов. Главный – возможное возобновление безвизового режима для организованных туристических групп из Китая.