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Туристы из Китая не поедут в Иркутскую область летом массово – эксперт

Агентство по туризму Иркутской области полагает, что туристы из Китая ближайшим летом массово в регион, об этом рассказала директор организации Евгения Найденова.

«Мы рассчитываем на то, что это лето будет пристрелочным, будут постепенно восстанавливаться турпотоки, и резкого наплыва [туристов из Китая на Байкал] не произойдет. Но как на самом деле получится, никто предсказать не может. Наш турбизнес готов к разным сценариям», – подчеркнула Найденова в интервью «Интерфаксу».

Она также сообщила, что китайские турфирмы уже начали бронировать отели в Иркутской области, однако пока этот процесс нестабильный – брони постоянно меняются.

Эксперт полагает, что сначала отложенный спрос из Китая примет Москва и Санкт-Петербург, как наиболее популярные направления, а только потом Приангарье и другие регионы России.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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