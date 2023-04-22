Братчанин отдал аферисту 350 тыс. рублей, чтобы спастись от кредита

Мастера коммунальной службы из города Братска мошенник убедил отдать ему 350 тыс. рублей, чтобы спастись от кредита, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Аферисты обманули 57-летнего мужчину с помощью популярной схемы – неизвестный позвонил, представился сотрудником банка и убедил установить на смартфон стороннее приложение. После – продиктовать коды из входящих сообщений, чтобы перевести средства на якобы безопасный счет.

«Заявителя насторожили лишь утверждения звонившего о якобы попытках аферистов оформить на него кредит, так как год назад он прошел процедуру банкротства физических лиц. Мужчина опомнился и обратился в полицию», – рассказали правоохранители и добавили, что возбуждено уголовное дело.