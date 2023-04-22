Туристический маршрут Хубсугул – Байкал – Иркутск хотят создать в России

Может появиться новый туристический маршрут Хубсугул – Байкал – Иркутск – в настоящее время составлена дорожная карта по его совместному формированию, сообщила руководитель агентства по туризму Приангарья Евгения Найденова.

«Переговорный процесс идет. Подчеркну – маршрут будет востребован не только жителями России, но и жителями Монголии. И через Монголию этот маршрут может иметь связку с Китаем, то есть в перспективе можно будет соединить три государства. Сложная цепочка, но будем смотреть и реализовывать», – сообщила глава ведомства в интервью «Интерфаксу».

Кроме того, в настоящее время разрабатывается межрегиональный тур с Алтайским краем, рассчитанный, прежде всего, на туристов из Китая. Его планируется утвердить и забрендировать, как национальный маршрут.