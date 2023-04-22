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Следователи начали проверку после жалоб жителей Усть-Илимска на плохие дороги

Доследственную проверку начало СУ СКР по Иркутской области после жалоб жителей Усть-Илимска на плохие дороги в соцсетях, сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлена жалоба на неудовлетворительное состояние автомобильных дорог в г.Усть-Илимске, а также на бездействие должностных лиц администрации города», – говорится в сообщении.

Инспекция ведется по статье «Халатность». При обнаружении признаков преступления может быть возбуждено уголовное дело.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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