Дорогостоящий беспилотник подарили участникам СВО из Иркутской области

Представителями угольных компаний региона организовали покупку и доставку беспилотного летательного аппарата для бойцов из Иркутской области в зоне СВО, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев

«Это разведывательное оборудование стоимостью более 20 млн рублей – буквально «глаза артиллерии». Благодаря 120-кратному зуму и тепловизору техника сможет отслеживать цели противника днем и ночью», – пояснил глава региона.

Помощь представителей угольной промышленности бойцам осуществляется системно и постоянно – они регулярно участвуют в сборе и доставке гуманитарного груза в зону СВО.