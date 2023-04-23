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Пожар произошел в частном доме Усть-Илимска – погибли взрослые и ребенок

Возгорание случилось минувшей ночью около 03:00 в одном из частных дачных домов в городе Усть-Илимске Иркутской области – во время инцидента погибли четыре человека, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

<p>Фото ГУ МЧСРоссии по Иркутской области</p>

Фото ГУ МЧСРоссии по Иркутской области

Пожар зафиксировали на улице Народная – огонь полностью охватил здание, сарай и теплицу. На место по указанному адресу были направлены два пожарных расчета. Общая площадь составляла 60 квадратных метров. 

В ходе тушения внутри были обнаружены погибшие: трое взрослых и ребенок. Ликвидация огня и его последствий продолжалась до утра. На месте случившегося работают дознаватели МЧС России.

Огонь уничтожил дом полностью – здание не было оборудовано пожарным извещателем.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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