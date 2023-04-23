Сложную обстановку на реке Лене с половодьем спрогнозировал синоптик

Сложную ситуацию с половодьем прогнозируют в мае в районах, где протекают реки Обь, Енисей и Лена в Сибири, в том числе Иркутской области. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сейчас половодье на европейской территории России завершается, а вот с Сибирью будет сложная ситуация. Там много снега, поздно приходит весна, поэтому будет сложное половодье. Об этом конкретно уже будем информировать позже. Речь идет о сибирских реках Обь, Енисей и Лена, особенно Лена», – сказал он ТАСС.

В верховьях рек половодье уже начиналось, но потом температура понизилась, все замерзло. По словам Вильфанда, на Лене повышение уровня воды обычно бывает в первой половине мая.

«Когда начинается потепление в Иркутской области, тогда начинаются сложности и на Лене. Сейчас снега не просто много, но и водность снега большая», – пояснил собеседник агентства.