«Неделя молодежного предпринимательства» стартует в Иркутске в понедельник

Комплекс мероприятий – «Неделя молодежного предпринимательства» – пройдут в Иркутске с 24 по 28 апреля на площадке центра «Мой бизнес», следует из данных на сайте события.

Предусмотрена насыщенная программа: разговоры с успешными предпринимателями, интенсивы, посвященные развитию молодежного предпринимательства мероприятия, круглые столы, обучение цифровизации бизнеса и нестандартным способам привлечения клиентов. Будут рассмотрены актуальные темы: бизнес самозанятых, нишевые бизнесы, а также социальное предпринимательство.

Впервые в программе недели будет представлен большой образовательный трек «Простые вещи» – это интенсив для молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, направленный на развитие предпринимательских компетенций: презентации в формате TED, реальные кейсы и рекомендации от амбассадоров молодежного предпринимательства и успешных предпринимателей.

Также на серии воркшопов будущие предприниматели смогут получить пошаговый план открытия кофейни, точки общепита, салона красоты, автосервиса или швейной мастерской.

В рамках отдельной презентации Центр «Мой бизнес» представит участникам актуальные меры поддержки молодым предпринимателям. Параллельно с основной деловой программой на форуме в течение всего дня будут работать менторская гостиная, цифровая биржа деловых контактов, а также другие активности. Для участия необходима регистрация.