Только 14% иркутян намерены продолжать работать в пенсионном возрасте

Аналитики сервиса SuperJob провели опрос среди жителей Иркутска старше 45 лет и пришли к выводу, что только 14% из них собираются работать на пенсии.

«14% иркутян намерены продолжать работать в пенсионном возрасте, даже если средств для комфортной жизни будет достаточно: по их словам, они просто не представляют себя без работы», – говорится в сообщении.

На пенсии каждый четвертый иркутянин – 24% – хотел бы путешествовать. Выйдя на заслуженный отдых и имея возможность не работать, 16% занялись бы дачей или огородом, 14% — любимым хобби, 11% просто жили бы в свое удовольствие.

Посвятить себя внукам мечтают лишь 6% опрошенных, столько же хотели бы сделать своим главным занятием после выхода на пенсию спорт. Читать книги на пенсии собираются 2%, заниматься здоровьем, ходить на экскурсии, в театры и музеи — по 1%. Каждый десятый сообщил о других планах на этот жизненный период: в их числе саморазвитие, благотворительность, литературное творчество, ремонт, предпринимательство и т. д.