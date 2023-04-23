Пять природных памятников в Иркутской области взяли под охрану

Губернатор Иркутской области подписал Указ, согласно которому пять памятников природы были взяты под охрану, следует из данных правительства региона.

Фото правительства Иркутской области

В частности, карстовый колодец «Восьмое Марта», пещеры «Зимняя сказка», «Светлая», «Спиринская», а также «Проявление фигурных камней на реке Кастарма». Все пять объектов расположены в Нижнеудинском районе.

«Мы продолжаем работу по внесению сведений о границах охранных зон в ЕГРН. Кроме того, ведутся работы по установлению еще более 20 охранных зон памятников природы регионального значения. Эти мероприятия мы планируем завершить до 2025 года», – пояснила министр природных ресурсов и экологии области Светлана Трофимова.