Глава энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков возглавил координационный совет РСПП в СФО

Руководитель энергетического бизнеса Группы Эн+ Михаил Хардиков избран на должность Председателя Координационного совета отделений РСПП в Сибирском Федеральном округе. Эн+ много лет активно занимается развитием сибирских регионов, а теперь для этого будет еще больше организационных возможностей.

– Для благополучия региона важно не только улучшать инвестиционный климат, но и остановить отток населения из Сибири — повышать качество жизни в городах,

создавать новые карьерные маршруты, принимать участие в социальных программах региона, взаимодействовать с вузами, готовя профессиональные кадры. Я буду стараться максимально использовать свой опыт и знания для достижения этих целей, – заявил Михаил Хардиков.Михаил Хардиков родился в Томске, является кандидатом экономических наук, закончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности «стратегический менеджмент», а также аспирантуру Российской академии государственной службы при Президенте РФ (с 2010 года – РАНХиГС) по направлению «мировая экономика».