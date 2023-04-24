Россияне ждут отечественного аналога ChatGPT

22% достаточно возможностей американского сервиса, сообщает издание «Газета.ru» со ссылкой на исследование медиахолдинга Rambler&Co.

Большинство россиян (78%) хотели бы, чтобы у ChatGPT появился российский аналог, а 22% достаточно возможностей американского сервиса.

При этом отмечается, что более половины респондентов (57%) не доверяют западному чат-боту в плане информационной безопасности, остальные 43% не беспокоятся о своих данных.

Так, 60% опрошенных считают, что необходимо законодательно регулировать искусственный интеллект. При этом 24% оставляют это решение за профессионалами, а 16% не хотели бы ограничивать его развитие.