14% иркутян планируют работать после выхода на пенсию

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения старше 45 лет из Иркутска.

На пенсии каждый четвертый иркутянин (24%) хотел бы путешествовать. Выйдя на заслуженный отдых и имея возможность не работать, 16% занялись бы дачей или огородом, 14% — любимым хобби, 11% просто жили бы в свое удовольствие. Посвятить себя внукам мечтают лишь 6% опрошенных, столько же хотели бы сделать своим главным занятием после выхода на пенсию спорт. Читать книги на пенсии собираются 2%, заниматься здоровьем, ходить на экскурсии, в театры и музеи — по 1%. Каждый десятый сообщил о других планах на этот жизненный период: в их числе саморазвитие, благотворительность, литературное творчество, ремонт, предпринимательство и т. д.

Еще 14% иркутян намерены продолжать работать в пенсионном возрасте, даже если средств для комфортной жизни будет достаточно: по их словам, они просто не представляют себя без работы.

О путешествиях и воспитании внуков на пенсии чаще мечтают женщины (9% против 3% среди мужчин). Тех, кто планирует продолжать трудиться до старости, в том числе и при отсутствии финансовой необходимости, вдвое больше среди мужчин (18% против 9% среди женщин).