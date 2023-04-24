Почти 400 клиентов Сбера воспользовались комплексным урегулированием

На сегодняшний день услугой комплексного урегулирования воспользовалось почти 400 клиентов Сбера, сообщил директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов на конференции НАПКА «Рынок взыскания — 2023: ландшафт и возможности». По его словам, заявку на продукт заёмщик может оформить в веб-версии СберБанк Онлайн.

Продукт «Комплексное урегулирование» подходит для клиентов, у которых возникла сложная финансовая ситуация и есть действующие кредиты в разных банках, в том числе не подходящие под условия государственных или иных программ. «Комплексное урегулирование» не имеет ограничений по сумме или по регионам выдачи кредитов. Сама услуга позволяет сократить количество визитов в офисы банков, время на изучение условий разных программ. Клиент в рамках одной заявки получает решение проблем с выплатой по кредитам в разных банках. При этом один из кредиторов может взять на себя функции координатора по всем сделкам.

По данным опроса заёмщиков, «Комплексное урегулирование» клиентам интересно по трём причинам: для выхода из трудной финансовой ситуации, снижения долговой нагрузки, а также для предотвращения банкротства. Важным драйвером потенциального обращения к услуге является и возможность решения вопроса с кредиторами без обращения в суд. Поскольку продукт пока пилотируется и в нём участвует несколько банков-кредиторов, сроки оказания услуги могут занимать от одного дня до двух недель.

В рамках своего выступления Денис Кузнецов пригласил всех участников рынка кредитования присоединиться к тестированию продукта.