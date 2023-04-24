АО "Солид Банк" сообщает, что в связи с праздничными днями меняется режим работы офисов банка в мае:
- 01.05.23 (понедельник) – выходной день,
- 08.05.23 – 09.05.23 (понедельник-вторник) – выходные дни.
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Новости
Солид Банк сообщил о режиме работы в майские праздники
АО "Солид Банк" сообщает, что в связи с праздничными днями меняется режим работы офисов банка в мае:
/ Сибирское Информационное Агентство /
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