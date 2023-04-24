Законопроект о добровольных сбережениях внесли в Госдуму

Поправки предлагается внести во множество законов, в том числе о негосударственных пенсионных фондах, об обязательном пенсионном страховании, о гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов, сообщает РБК.

Законопроект финализирует работу по реформированию системы накоплений граждан, которая велась с 2016 года. Как отмечает источник РБК, близкий к разработке законопроекта, целью документа является не только формирование дополнительного дохода россиян на будущее, но и создание финансовой «подушки безопасности» в случае наступления особых жизненных ситуаций. Поручение запустить такую программу с апреля 2023 года ранее давал президент Владимир Путин.

Долгосрочные сбережения будут формироваться гражданином самостоятельно за счет взносов, а также средств ранее созданных пенсионных накоплений (новые поступления в систему заморожены с 2014 года). Кроме того, производить взносы может и работодатель. На фоне снижения востребованности финансовых вложений у россиян для участников программы долгосрочных сбережений предлагается ряд дополнительных стимулов, следует из законопроекта.

Среди них, например, возможность получить налоговый вычет в размере до 52 тыс. руб. ежегодно при уплате взносов до 400 тыс. руб., а также софинансирование отчислений со стороны государства (в законопроекте такая поддержка называется дополнительным стимулирующим взносом). Как ранее писал РБК, каждый участник сможет получить в виде софинансирования не более 36 тыс. руб. в год, при этом коэффициент софинансирования будет различаться в зависимости от размера дохода гражданина.