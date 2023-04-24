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Ямочный ремонт продолжают на дорогах Иркутска

По поручению мэра города Руслана Болотова в выходные в Иркутске увеличили темпы ямочного ремонта. Дорожное покрытие восстанавливают струйно-инъекционным методом. Мера временная, но позволяет оперативно устранять повреждения. Об этом рассказали в мэрии.

В микрорайоне Крылатый и на бульваре Гагарина выполняют асфальтирование картами.

Во всех районах города задействовано 6 установок БЦМ. При определении участков дорожного ремонта учитывают обращения жителей.

22 апреля работы проводят на отдельных участках улиц Бабушкина, Карла Либкнехта, Марата, Володарского, Кожова, Дзержинского, бульвар Гагарина. В течение дня повреждения точечно устранят на Шмидта, Рабочего Штаба, Дыбовского, Ширямова, Ржанова, Декабрьских Событий.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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