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Китайского посла предложили объявить персоной нон грата в Париже за слова о Крыме

Он заявил, что статус постсоветских стран в международном праве неясен, а Крым «изначально был российским», сообщает РБК со ссылкой на зарубежное издание Le Monde.

«Посол Шай публично подтвердил, что бывшие советские республики не имеют никакого действующего статуса в международном праве, отметив, что не существует никакого международного соглашения, которое может конкретизировать их статус. Подобные комментарии выходят за рамки приемлемого дипломатического дискурса», – говорится в документе.

По мнению авторов, высказывание китайского дипломата нарушает международное право и должно рассматриваться как угроза безопасности европейских стран. «Суверенитет – это не дипломатическая игрушка, а фундаментальный элемент международных отношений», – подчеркнули парламентарии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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