Трое юных актеров из Приангарья вошли в число лучших по итогам онлайн-консультаций в ГИТИС

Цифровая экосистема МТС сообщает о подведении итогов онлайн-консультаций на актерский факультет ГИТИСа. Мероприятие для абитуриентов Сибири прошло на платформе Webinar в рамках цифрового образовательного проекта компании «Поколение М». По результатам испытаний в число лучших вошли трое ребят из Иркутской области.

На цифровую консультацию к мастеру ГИТИС Галине Валерьевне Дубовской в этом году записались поступающие из почти трех десятков городов Сибири. Приангарье представляли выпускники Иркутска, Ангарска, Шелехова, Черемхово, Братска, Зимы, поселков Слюдянка, Жигалово и Забитуй. Во время общения с педагогом будущие актеры читали стихи Сергея Есенина, Анатолия Кобенкова, Афанасия Фета, Агнии Барто, прозу Антона Чехова и многие другие произведения.

По итогам онлайн-консультаций в число лучших по Сибири вошли трое ребят из Приангарья. Старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИС Галина Валерьевна Дубовская отобрала двух ангарчан Марка Кузнецова и Кирилла Самойлова, а также Валерию Митрофанову из Братска. Все трое получили возможность принять участие сразу во втором туре прослушиваний в очном формате, который пройдет летом в Москве.

Перед консультациями педагог провела открытый мастер-класс, на котором дала рекомендации, какие произведения абитуриентам лучше выбирать для прослушиваний, от каких стоит отказаться и что еще может повлиять на результаты творческих испытаний.

Один из абитуриентов Марк Кузнецов девять лет занимается актерским мастерством в образцовом театре-студии «Родничок» Ангарска, где изучает также киноиндустрию.

«Произведений для прослушиваний у меня много, и когда я зашел в онлайн-комнату с педагогом-экспертом, мне показалось, что моё предназначение на эти 10-15 минут — поднять настроение слушателю. Поэтому я читал шуточное стихотворение сибирского поэта Анатолия Кобенкова «Я школьник, я Блока читаю», басню «Осел и соловей» и монолог Васкова из повести «А зори здесь тихие» Бориса Васильева. После увиденных результатов в голове вопросы: «А точно ли всё так, как написано? То есть я, находясь в Сибири, прошел во второй этап в вуз, за которым долго слежу?». Когда сомнения развеялись, я звонил близким, делился своим счастьем, ¾ рассказал Марк Кузнецов

«Совместный проект МТС и Российского института театрального искусства дал уникальный шанс нашей молодежи презентовать свои способности и таланты, не выходя из дома. Наш проект наглядно показывает, как цифровые технологии экосистемы МТС расширяют образовательные возможности. Онлайн-формат консультаций позволил охватить более широкую аудиторию, и шанс показать себя столичным педагогам появился у подростков и из столицы Приангарья, и из отдаленных районов региона. И мы видим, что в этом году много ребята из сельской местности принимали активное участие. Я поздравляю земляков и желаю, чтобы и в дальнейших испытаниях у них все сложилось», ¾ рассказал директор МТС Иркутской области Константин Зимин.

Ребята, не получившие рекомендацию по итогам онлайн-консультаций, могут участвовать в конкурсе «Мастерская ГИТИС» на сайте «Поколение М». Для этого нужно записать видео, где вы исполняете басню, стихотворение, отрывок из прозы или поете песню, и загрузить на сайт проекта pokolenie.mts.ru до 31 мая. Победитель конкурса также получит возможность пройти сразу на второй тур творческих испытаний и получит возможность изучить «закулисье» ГИТИСа на персональной экскурсии