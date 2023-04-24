Специалисты из сферы производства вошли в топ-15 самых дефицитных в Иркутской области

Служба исследований hh.ru проанализировала спрос на специалистов в сфере «Производство», а также выяснила, сколько им готовы платить в Иркутской области.

По итогам первого квартала 2023 года, количество вакансий в профсфере «Производство» в целом по стране выросло на 7% относительно аналогичного периода прошлого года. Однако, в Сибирском ФО объем вакансий в этом направлении остался на прежнем уровне, а в Иркутской области даже снизился на 2%.

Что касается активности соискателей из сферы «Производство», то в России за год она практически не изменилась (+1% в 1 кв. 2023 года относительно 1 кв. 2022 года). В Сибири обратная ситуация, здесь динамика по резюме составила +9%, в Иркутской области она также выше, чем динамика вакансий, на уровне +26%.

Несмотря на то, что соискатели из сферы производства показывают в регионе более высокую активность, чем работодатели, они остаются в топе-15 самых дефицитных специалистов: в этом году, на одну вакансию для них в Сибирском ФО приходится лишь 1,7 резюме (при норме 5-6 резюме на вакансию), а в Иркутской области - 2 резюме на вакансию. Среднероссийский индекс конкуренции в сфере производства в 2023 году составил 1,9 резюме на вакансию.

Наибольшее количество вакансий для производственников разместили в Иркутской области компании из отрасли «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование», а также «Добывающая отрасль» и «Нефть и газ».

Если оценивать потребность в конкретных специалистах, то самое большое число вакансий было открыто для машинистов (22% от всех вакансий в данной направлении) далее по востребованности – электромонтажники (10%), инженеры-конструктор, инженеры-проектировщики, сервисные инженеры, инженеры-механики (по 8%), слесари, сварщики (по 7%), инженеры по охране труда и технике безопасности, инженеры-экологи (6%), токари, фрезеровщики, шлифовщики (5%).

Что касается предлагаемых зарплат, специалистам из сферы производства, в целом по стране работодатели готовы платить 67 468 рублей, в среднем. В Сибирском ФО средние предлагаемые зарплаты, указанные в вакансиях, составили 63 819 рублей. Иркутская область опережает и те, и другие показатели, в этом году средняя зарплата в сфере производства составила здесь 80 673 рублей, и это «выше рынка» (средняя предлагаемая зарплата в этом году в области – 66 813 рублей).