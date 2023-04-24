Девелоперам могут дать льготы при строительстве в новых регионах

Предложено субсидировать ставку по кредитам проектного финансирования – до 2%. Сейчас она составляет в среднем 5-6%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на обращение профильного комитета Госдумы вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Девелоперам в новых субъектах РФ предлагают дать льготы – субсидировать ставку проектного финансирования. Инициативу за подписью члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александра Якубовского направили вице-премьеру Марату Хуснуллину. Сейчас в среднем такие кредиты выдаются застройщикам под 5-6% годовых, логично было бы снизить ставку в этих регионах до 2%, сказал депутат.

В аппарате Марата Хуснуллина сообщили «Известиям», что письмо поступило и будет рассмотрено в установленном порядке.

Также рекомендуется закрепить за одним из банков обязанность по предоставлению проектного финансирования. Сейчас кредитные организации делают это неохотно, пояснил парламентарий.