Иркутская область вошла в десятку лидеров по доходности вложений в недвижимость

Согласно данным рейтинга РИА Новости, инвестиции в жилье Приангарья принесут 12,2%.

В десятку лидеров по объему чистой доходности инвестиций в недвижимость за вычетом инфляции вошли:

Татарстан (13,2%),

Амурская область (13,1%),

Кемеровская область (13%),

Республика Тыва (13%),

Пермский край (12,9%),

Ямало-Ненецкий автономный округ (12,6%),

Иркутская область (12,5%).

Почти во всех регионах-лидерах квартиры в 2021-2022 годах заметно дорожали. Эксперты обращают внимание, что высокая доходность отмечалась во многих регионах за Уралом.

Москва в рейтинге заняла 37-е место с ежегодной доходностью инвестиций в недвижимость за пять лет на уровне 8,2% годовых. При этом Санкт-Петербург расположился на 62 позиции рейтинга (6,3%).

Эксперты отмечают, что последние годы на фоне бурного роста ипотеки цены на недвижимость росли практически повсеместно и зачастую достаточно быстро. Половина регионов в 2018-2022 годах показала доходность в 8% годовых, что можно признать очень хорошим результатом. Правда, считают эксперты, у этой медали есть и обратная сторона: те, у кого нет своего жилья, стали иметь меньше возможностей его купить из-за высокой стоимости, так как доходы растут медленнее цен на квартиры, то есть доступность жилья снижается.