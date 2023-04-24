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Иркутская область вошла в десятку лидеров по доходности вложений в недвижимость

Согласно данным рейтинга РИА Новости, инвестиции в жилье Приангарья принесут 12,2%.

В десятку лидеров по объему чистой доходности инвестиций в недвижимость за вычетом инфляции вошли:

  • Татарстан (13,2%),
  • Амурская область (13,1%),
  • Кемеровская область (13%),
  • Республика Тыва (13%),
  • Пермский край (12,9%),
  • Ямало-Ненецкий автономный округ (12,6%),
  • Иркутская область (12,5%).

Почти во всех регионах-лидерах квартиры в 2021-2022 годах заметно дорожали. Эксперты обращают внимание, что высокая доходность отмечалась во многих регионах за Уралом.

Москва в рейтинге заняла 37-е место с ежегодной доходностью инвестиций в недвижимость за пять лет на уровне 8,2% годовых. При этом Санкт-Петербург расположился на 62 позиции рейтинга (6,3%).

Эксперты отмечают, что последние годы на фоне бурного роста ипотеки цены на недвижимость росли практически повсеместно и зачастую достаточно быстро. Половина регионов в 2018-2022 годах показала доходность в 8% годовых, что можно признать очень хорошим результатом. Правда, считают эксперты, у этой медали есть и обратная сторона: те, у кого нет своего жилья, стали иметь меньше возможностей его купить из-за высокой стоимости, так как доходы растут медленнее цен на квартиры, то есть доступность жилья снижается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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