Новые «Мультилабы» от Эн+ откроют в Братске и Ангарске

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ объявил итоги второго межрегионального конкурса по созданию мультимедийных классов для школьников «Мультилаб». В тройку победителей вошли общеобразовательная школа №18 в Братске, общеобразовательная школа №17 в Ангарске и лицей №40 в Нижнем Новгороде.

Два месяца эксперты изучали и оценивали заявки участников по различным критериям: разнообразие образовательных программ и форматов календарного плана, профессиональные компетенции команды проекта, актуальность, перспективы и многое другое. В итоге три школы получат суперсовременные пространства, оборудованные новейшей техникой, которые помогут школьникам раскрыть свой интеллектуальный потенциал и сориентироваться в современном высокотехнологичном мире.



Эн+ обновит подходящие учебные помещения по специально разработанному дизайн-проекту и оборудует эти классы всем необходимым для занятий робототехникой, электроникой, 3D-моделированием, видеопроизводством, программированием, ИКТ-технологиями. Помещения оснастят ультрасовременным цифровым оборудованием, фото- и видеотехникой, функциональной мебелью. Новые «Мультилабы» откроют свои двери всем желающим и станут площадками для обучения и общения не только для учащихся школ-победителей, но и их родителей, людей пенсионного возраста, воспитанников детских садов, учеников других образовательных учреждений города. Такой подход в работе по подготовке кадров сформировал основатель энергохолдинга Олег Дерипаска.



Вера Курочкина, заместитель генерального директора по связям с общественностью Эн+:

– Сегодня миссия Эн+ состоит в том числе в укреплении кадрового потенциала – не только для энергетики, но и для страны в целом. «Мультилабы» – это еще одно звено в цепочке подготовки будущих высококвалифицированных специалистов. Развивая собственную образовательную экосистему, Эн+ последовательно увеличивает количество проектов, ориентированных на школьников, помогает им попробовать себя в разных направлениях и уверенно определиться с будущей профессией.



Открытие «Мультилабов» запланировано на начало учебного года. В ближайшее время компания начнёт индивидуальную работу со школами-победителями, чтобы адаптировать готовые дизайн-проекты мультимедийных классов к имеющемуся помещению и подготовить техническую документацию. В течение летнего периода пройдут ремонтные работы, установка и монтаж оборудования и обучение обучение педагогов для работы на мультимедийном оборудовании.

Сейчас на территориях ответственности Эн+, где работают предприятия компании, действуют уже три «Мультилаба» – в Иркутске, Дивногорске и Красноярске.

Еще один «Мультилаб» из числа победителей конкурса прошлого года откроется в Дивногорске во второй декаде мая.