Производственные объекты ИНК вошли в федеральный путеводитель по промышленному туризму

Маршрут экскурсии на производственные объекты Иркутской нефтяной компании (ИНК) вошел в путеводитель по промышленному туризму России в рамках Всероссийского акселератора «Открытая промышленность».

ИНК успешно защитила проект экскурсионного маршрута на производственные объекты компании в Усть-Кутском районе. В финале II Всероссийского акселератора по промышленному туризму компанию наградили в номинации «ПРОМдостояние» за лучшую практику по организации производственной экскурсии на предприятия нефтегазодобывающей отрасли.

Так, длительность экскурсии на Иркутский завод полимеров составит около 2 часов и рассчитана на группу 10-20 человек. Познакомиться с планом экскурсионного маршрута и оставить заявку на бесплатное посещение можно на официальном сайте акселератора .

В 2022 году производственные объекты ИНК посетили 217 человек. В этом году компания планирует увеличить число экскурсантов до 500.

– Запуск программы промтуризма в Усть-Кутском районе позволит району и городу не только рассказать о его истории, предприятиях, но и решить важные задачи по привлечению новых кадров и новых инвесторов в район, а также позволит местным жителям поближе познакомиться с деятельностью ИНК и нашей системой ценностей, – отметила директор департамента по региональной политике и взаимодействию с органами государственной власти ИНК Ольга Харина.

В разработке находится дополнительный маршрут для школьников и студентов с профориентационными мероприятиями, а также экскурсия для младших классов. В мае начнут работу экспресс-стажировки.